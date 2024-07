Manfredi | Su Bagnoli ora abbiamo progetti e fondi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 13 luglio 2024) NAPOLI – “Sulla questioneormaiindividuato una strada molto precisa,la copertura di tutti gli interventi,tutti iche o sono già pronti o sono in fase di autorizzazione nella fase finale, quindi mi sembra un percorso che finalmente ci consentirà di dare dei tempi certi e una prospettiva sicura alla bonifica die alla realizzazione di infrastrutture per restituire dopo 30 anni un pezzo di città a Napoli e alla Campania”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetanoin attesa della visita della premier Giorgia Meloni, lunedì, a Napoli, per la firma del finanziamento da 1,2 miliardi per i lavori all’ex luogo Ilva di. “Penso che questa – ha dettoa margine della conferenza stampa sulla Linea 6 della Metropolitana di Napoli – sia la volta buona, perché noiapplicato un metodo per poter realizzare quello che ci aspettiamo.