LIVE Paolini-Krejcikova 2-6 6-2 4-6 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurra accarezza il sogno ma il trofeo è della ceca

(Di sabato 13 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:13 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17:11 Da lunedì Jasminesarà la nuova splendida numero 5 del ranking WTA e cementifica la propria candidatura verso le WTA Finals di fine stagione. 17:10al femminile parla nuovamente ceco.succede a Vondrousova, clamorosamente eliminata nel primo turno di questa edizione. 17:09 Terzo set in cui la tennista di Brno ha alzato illlo del suo servizio, diminuendo invece il numero di errori. Qualche regalo dettato dalla cosiddetta “paura di vincere” nel decimo gioco, ma Jasmine può davvero recriminare poco.