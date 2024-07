L’ipocrisia della NATO | la parola dialogo oggi fa paura

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 13 luglio 2024) A seguitovisita del presidente ungherese Viktor Orban in Cina, Ucraina e Russia. Da Washington, dove si è tenuto l’ultimo verticegli alleati hanno criticato le aperture del primo ministro ungherese, affermando che non sono state utili e che non fanno “avanzare la causapace”. Presidente Orban al vertice/ FOTO ANSAMa questo atteggiamento del blocco occidentale nei confronti di chiunque tenti un iniziativa politica di de-escalation, svela un’ipocrisia piuttosto preoccupante. Tanto da far pensare che le parole “” e “pace”spaventino molto di più che la“guerra”. Lainfatti procede spedita verso l’obbiettivo da parte di tutti Paesi membri dell’aumentospesa militare, e la stipulazione di ulteriori accordi interstatuali in settori come le mine marine e missili a lungo raggio.