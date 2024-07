L’amica genialissima | è il libro del secolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Sono fra coloro, (ma credo siamo in tanti), a ritenere il New York Times una delle testate più autorevoli a livello internazionale. E dunque sono pronta ad accogliere con estremo interesse tutto ciò che pone alla mia attenzione. In questo senso, la notizia dei cento migliori romanzi pubblicati dal 2000 a oggi, che vede in testa Elena Ferrante con il suogeniale, mi interessa per molti motivi, e non solo per il mio lavoro di scrittrice. Ci siamo chiesti spesso, soprattutto in Italia, le ragioni di tanto successo, esploso specialmente fra i lettori. Con qualche resistenza, va detto, da parte della critica. Invece il trionfo negli Stati Uniti è corale e universale. Leggo che la classifica del quotidiano americano è stata stilata con il contributo di autori da togliere il fiato: Stephen King, Bonnie Garmus, Claudia Rankine, James Patterson, Karl Ove Knausgaard, Roxane Gay, Marlon James, Sarah MacLean solo per citare alcuni dei 503, fra intellettuali e personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, che vi hanno contribuito.