Kate Middleton | presenza confermata per la finale maschile di Wimbledon

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Londra, 13 luglio 2024 –ladella principessaper latra Alcaraz e Djokovic, lo ha dichiarato l'ufficio di Kensington Palace. “La Principessa di Galles, patrona dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, assisterà alladel singolaredei Championships didomenica 14 luglio”, ha dichiarato il palazzo in un comunicato stampa. Nei giorni scorsi era anche circolato il nome della possibile sostituita di, la duchessa di Gloucester, Birgitte Eva van Deurs, moglie di Richard, cugino della regina Elisabetta II, e grande appassionata di tennis. Nonostante tutto, l’All England Club, organizzatore del torneo, aveva garantito "massima flessibilità", attendendo fino all’ultimo per un’eventuale conferma, arrivata stamattina.