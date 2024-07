IL PERSONAGGIO Valenti segretario alla Vis Pesaro Seguirà il settore giovanile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Nuova avventura per il senese Giulio, giàgenerale del Poggibonsi tra Eccellenza e serie D e nella passata stagione del Grosseto.ha lasciato Grosseto lo scorso giugno dopo una intensa stagione in cui ha gestito sia prima squadra che ‘cantera’ maremmana ma ha subito trovato una nuova prestigiosa sistemazione. È infatti diventato ildeldella Vis, club militante nel girone B di serie C. In biancorossoprima avventura tra i professionisti, si occuperà della vasta schiera di formazioni under, uno dei fiori all’occhiello del club marchigiano.