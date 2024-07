Il castigatore dei falsi nobili Alessio Varisco tre volte Ufficiale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Se qualcuno millanta di possedere improbabili titoliari, lui è pronto a smascherarlo. Perché, nel campo, è uno dei maggiori esperti d’Italia. E può dirlo a buon diritto, visto che il professoreè davvero tre. Per i suoi studi e il suo impegno nel sociale. Il 4 ottobre 2023 scorso sua altezza reale il Principe Carlo di Borbone ha infatti creatodel Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio il monzese, 47 anni, intellettuale, artista e docente di scuole superiori in Storia dell’arte. In ossequio alle leggi della Repubblica Italiana ha ricevuto, a seguito d’istanza, il decreto autorizzativo, anche se la la notizia è stata resa pubblica soltanto di recente. Monzese doc,era stato insignito il 27 dicembre 2022 della prestigiosissima onorificenza dell’dell’Ordine al Merito delle Repubblica Italiana per alti meriti culturali: del resto, le sue pubblicazioni si trovano attualmente nelle maggiori biblioteche nazionali e universitarie italiane e straniere (dalla Braidense di Milano ad Harvard negli Stati Uniti).