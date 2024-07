Giulia aveva fretta di nascere La mamma partorisce a casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Parto precipitoso nella notte in un’abitazione di via Mare a Porto d’Ascoli. La bambina, che i genitori hanno chiamato, è venuta alla luce mentre il papà si stava preparando per accompagnare la moglie in ospedale. Tutto è avvenuto in attimo. L’uomo, quando si è accorto che la bambina stava per, ha chiamato i soccorsi e dall’ospedale è partito l’equipaggio della potes, ma giunti sul posto la piccola era già nata, sotto la guida, telefonica, degli operatori della centrale operativa del 118 di Ascoli. Ai soccorritori non è rimasto altro che prendere lae la bambina e portarle in ospedale per le procedure necessarie al post partum. Entrambe si trovano in osservazione nel reparto di Ostetricia e godono di ottima salute. Grande emozione inper la coppia di coniugi sambenedettesi per l’arrivo della seconda genita in modo così frettoloso.