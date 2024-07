Franco Ciraolo vicecomandante | Premiati abnegazione e impegno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) La promozione dopo 42 anni di servizio. Il commissario capo diventadella polizia locale a Pioltello. Cerimonia in municipio per, "una vita spesa per la comunità con", dice il comandante Mimmo Paolini, che l’ha voluto al proprio fianco. Dal corso per vigile urbano in piena “Milano da bere“ ai nuovi gradi, una carriera "frae capacità di risolvere i problemi", aggiunge il superiore. "I ‘ghisa’ sono la carta d’identità del Comune, per me era vero agli inizi e lo è ancora adesso", racconta con un pizzico di commozione l’ufficiale che ha ricevuto l’avanzamento. Per anni il corpo in città è stato senza un secondo, "ho pensato che fosse arrivato il momento di nominarlo – spiega Paolini –. La scelta non poteva che cadere super la sua disponibilità, per la capacità di risolvere problemi complessi e per la stima personale che nutro nei suoi confronti".