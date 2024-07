Dodici ore di lavoro al giorno gratis Scoperti 33 indiani schiavi nei campi del Veronese

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 13 luglio 2024) AGI - Ancora una storia di 'tù' nelle nostre campagne. Con due cittadininelle vesti di 'caporali' e 33 loro connazionali in quelle di vittime: attirati nel nostro Paese con la promessa di un futuro migliore, ognuno di loro aveva versato 17 mila euro in cambio di un permesso distagionale. Ma per far fronte al pagamento, i malcapitati sarebbero stati costretti, in alcuni casi, a impegnare i beni di famiglia, in altri a indebitarsi direttamente con i 'caporali' lavorando tra le 10 e le 12 ore al, 7 giorni su 7 e: perchè il compenso di soli 4 euro l'ora veniva interamente trattenuto dai responsabili fino alla totale estinzione del debito. È stata la Guardia di finanza di Legnago (Verona) ad eseguire una serie di perquisizioni su input della procura del capoluogo scaligero nei confronti di due 'caporali', residenti a Cologna Veneta, entrambi indagati per i reati di riduzione o mantenimento intù e di intermediazione illecita e sfruttamento del: titolari di ditte individuali operanti nel settore dell'agricoltura senza dipendenti formalmente assunti ed evasori totali, si sono anche visti sequestrare disponibilità finanziarie pari a circa 475 mila euro.