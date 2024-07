Cocaina rosa l’esplosivo mix di droghe è sempre più popolare Cos’è e che effetti dà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Napoli, 13 luglio 2024 – La chiamano droga dei ricchi ma ultimamente lasembra richiesta anche nei mercati minori, accanto a sostanze più diffuse. Tre giorni fa in un blitz al rione Sanità, a Napoli, i carabinieri hanno sequestrato 35 involucri di tusi (da 2C, sigla inglese), l’altro nome della Pink Cocaine, nell’appartamento di un 20enne - poi arrestato – accanto marijuana,, spid e ketamina.il 10 luglio, i militari di Catania hanno messo le manette a una coppia di spacciatori 20enni: nella loro base d’appoggio in piazza Dante avevano più di 100 di pasticche di Ecstasy, una trentina di dosi di Ketamina, involucri di Anfetamina e appunto, un centinaio di dosi di. Cheha? Mala? Sgombriamo il campo da dubbi: non ha niente a che fare con la(benzoilmetilecgonina).