Baseball | Italia brividi e finale agli Europei Under 18 2024! Battuta la Gran Bretagna ora la Germania

(Di sabato 13 luglio 2024) Con parecchi, l’è indegli18 diin corso di svolgimento a Regensburg,. Gli azzurrini vincono per 6-5 una semidurissima, finita all’extra inning, contro la, e giocheranno per il titolo domani alle 19:00 contro la, capace di battere i Paesi Bassi con un perentorio 6-1. Fuochi d’artificio nell’inning d’apertura, in cui lasi presenta con due singoli punto, uno da 2 RBI (Allen, per Kreamer e Lebel) e uno da 1 (Warrington, per Allen già capace di rubare la seconda base). Subito viene cambiato il pitcher azzurro, che da Sabatini diventa Marelli, e si riesce a fermare l’offensiva. Pronta, nella parte bassa, la replica di Taschin: fuoricampo da due punti, 2-3.