Aidda Toscana premia l' Ad di Coop Italia Maura Latini

(Di sabato 13 luglio 2024) Firenze, 13 luglio 2024 – Quella celebrata la scorsa sera dalle socie di(Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda) è stata la tradizionale festa dell’estate, con cui le imprenditrici aderenti alla rinomata Associazione nazionale si incontrano e si salutano prima della diaspora dei mesi caldi. “Un momento per celebrare la nostra cara– sono state le parole della presidente della delegazionePaola Butali –, molto intimo ed emozionante, in cui abbiamo ricordato i valori di. L’occasione ci ha anche permesso dire quante di noi hanno dimostrato nel lungo tempo la loro affezione nei confronti dell’Associazione e dei suoi ideali di condivisione”. Prima di tutto un premio alla memoria di Chiara Fiaschi, particolarmente vicina ad, poi i riconoscimenti consegnati ad Angela Caputi e Theodossia Tziveli per i loro 35 anni di militanza e alla socia Pola Cecchi che è iscritta adda ben 40 anni, socie - ha specificato Butali - che sono presenti quasi dalla fondazione stessa dell’Associazione.