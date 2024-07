Uccise la figlia di 5 anni condannata a 30 anni la madre | confessò l’infanticidio dopo aver denunciato un sequestro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Prelevò ladall’asilo, le diede la merenda e poi portò la bimba in un campo dove l’accoltellò a morte. La I Corte d’assise di Catania, presieduta da Sebastiano Mignemi, ha condannato a 30di reclusione Martina Patti, la 25enne rea confessa dell’omicidio dellaElena, di quasi 5, uccisa nel giugno 2022 e seppellita in un campo vicino casa, a Mascalucia. Il verdetto accoglie in pieno le richieste del procuratore aggiunto Fabio Scavone e la sostituta Assunta Musella, avevano sollecitato il riconoscimento delle attenuanti generiche, in considerazione della confessione e della collaborazione dell’imputata, della sua giovane età, equivalenti alle aggravanti contestate. L’accusa le contestava i reati di omicidio premeditato aggravato, occultamento di cade e simulazione di reato.