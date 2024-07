Toti torna a parlare in una lettera | la poltrona? Ora più un peso che un onore Giustizia? Non la percepisco come tale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) In unache il presidente della Regione Liguria, Giovanni, indirizza al suo avvocato Stefano Savi, c’è tutta l’amarezza, la consapevolezza critica e la disillusione che agitano lo stato d’animo dell’uomo e del rappresentante istituzionale, alle prese con un caso che ha ormai da tempo soverchiato ragioni giuridiche e motivazioni personali. «È chiaro che oggi per me ladi presidente è maggiormente unche un. Forse sarebbe stato più facile, fin da subito, sbattere la porta, con indignazione, al solo sospetto mosso sul mio operato», scrive allora in uno dei passaggi più significativi della missiva Giovanni, ai domiciliari dallo scorso 7 maggio con l’accusa di corruzione, e all’indomani della decisione del Riesame di lasciare il governatore ai domiciliari.