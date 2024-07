Spaccata in via Ferrucci Colpito un centro estetico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Prato, 12 luglio 2024 – Non ci poteva essere risveglio peggiore, ieri mattina, per Ylenia Cantasale, titolare del"Beauty Lab Prato" di via, e per i gestori del ristorante "Fancy King" di via Valentini. Che, nella notte fra mercoledì e giovedì, sono stati presi di mira da dei ladri. Identico il modus operandi: i delinquenti sono entrati frantumando la vetrata delle attività, per poi rubare in fretta e furia il fondo cassa. Nel caso delnon superava qualche manciata di euro, mentre per il ristorante ammontava a circa 300 euro. "Il danno ovviamente riguarda la porta: parliamo di oltre 500 euro", ha spiegato Ylenia. Ancor più grave la situazione al "Fancy King". "Ci serviranno almeno 1.500 euro - ha detto Emilio Pasquarelli, uno dei titolari - Siamo esasperati: è la quinta o sesta volta che ci colpiscono negli ultimi due anni.