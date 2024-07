Musetti-Djokovic oggi in tv in chiaro? | orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lorenzose la vedrà contro Novaknella semifinale di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Nel Tempio del tennis, sul Centre Court di, arriva il talento del classe ’02 carrarino. Il miglior risultato della giovane carriera dell’azzurro arriva un po’ all’improvviso, dopo mesi molto complicati. Arriva anche su una superficie come l’erba che ha imparato a conoscere bene nelle ultime due annate, lui che veniva spesso etichettato come un qualcuno che avrebbe potuto raggiungere un livello alto solo sulla terra rossa. Eccolo qui, Lorenzo, pronto a giocarsi l’accesso alla finale dei Championships. Dall’altro lato della rete un mostro sacro, il padrone di questo campo per ben sette volte in carriera.