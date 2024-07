Minions 3 | finalmente svelata la data di uscita nel 2027

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 12 luglio 2024)3 è ufficialmente in programma. Il sequel arriverà nelle sale il 30 giugno, ha annunciato oggi la Illumination. Questalo mette sulla buona strada per essere la grande apertura del weekend del 4 luglio – cosa che ha molto senso, dato che Cattivissimo Me 4 ha appena guadagnato oltre 200 milioni di dollari nella sua apertura globale. Il film sarà scritto da Brian Lynch (, Big Helium Dog) e diretto dal candidato all’Oscar Pierre Coffin, regista dei primi tre film di Cattivissimo Me e di. Il film sarà prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Bill Ryan. Non ci sono ancora dettagli su3, ma sembra sicuro che coinvolgerà ancora una volta idel passato, aiutando il giovane Gru (Steve Carell) a fare qualche marachella.