La prevenzione dalla diffusione delle zanzare in 40 Comuni con Alia Multiutility

(Di venerdì 12 luglio 2024) Inizia nei territori gestitila guerra contro la proliferazione. La stagione estiva facilita il proliferaree come ogni annoè impegnata in questo periodo in attività dinelle aree pubbliche, in particolare con azioni di disinfestazione antilarvale nei principali potenziali focolai urbani, ad esempio caditoie e pozzetti. A Firenze, il territorio comunale, è stato diviso in 85 aree funzionali in modo da coprire tutti i quartieri cittadini, dove sono previsti cinque passaggi concentrati da maggio a settembre, più un eventuale aggiuntivo a ottobre. In questo periodosta effettuando il terzo giro di erogazione dei prodotti antilarvali in circa 63500 caditoie e pozzetti presenti in 2460 tratti strada; questo intervento terminerà entro la fine del mese di luglio.