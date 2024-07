Inaugurata la 14 edizione del festival internazionale di fotografia Cortona on the move

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arezzo, 12 luglio 2024 – È stataieri sera, con un evento pubblico che si è svolto in Piazza Signorelli, la 14°deldiOn The, che proseguirà fino al 3 novembre. La Direttrice Veronica Nicolardi e il Direttore artistico Paolo Woods hanno presentato il programma e le mostre dell’2024 della manifestazione. Fino a domenica 14 luglio sarà un susseguirsi di eventi: oltre alle visite guidate alle 22 mostre dedicate al tema di questa, Body of Evidence, e alle letture portfolio con photo editor e professionisti nazionali e internazionali, si terranno incontri e talk al Teatro Signorelli. Tra questi, oggi alle 15 appuntamento con Il GRIN e il Premio Amilcare Ponchielli.