Granita di Mandorle | delizia d’estate

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lasiciliana alleè il più goloso refrigerio estivo che si possa immaginare. Freschissima, dolce quanto basta, cremosa e appagante, ci fa assaporare tutti i profumi e i sapori della Trinacria ad ogni boccone. Se non possiamo partire subito per raggiungere questa terra magnifica, non disperiamo. Forse nei dintorni nessuna gelateria è in grado di preparare unasiciliana con tutti i crismi, ma possiamo farlo noi, a casa, senza neppure l’ausilio della gelatiera, ma con questa ricetta! Non c’è rosa senza spina, però, e anche in questo caso dovremo pagare un piccolo pegno prima di poterla gustare. Una volta pronta, dovrà sostare per 24 ore (avete letto bene!) in freezer. Deve indurirsi del tutto per poi trasformarsi nel capolavoro che è, dopo un ulteriore piccolo passaggio.