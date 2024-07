Francesca Deidda il tranello delle colleghe al marito Così è partita l’indagine per omicidio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Cagliari, 12 luglio 2024 – Sono ferme le ricerche del corpo di, in attesa dei primi risultati degli esami sui reperti recuperati nei giorni scorsi: indumenti, il beauty case, il bite dentale, frammenti di roccia con tracce ematiche e uno straccio forse sporco di sangue, trovati nel territorio di San Vito, nei pressi del ponte romano sul Rio Picocca, nell’alveo del fiume e in zona San Priamo. I test del Ris di Cagliari dovranno confermare che si tratta di oggetti appartenuti alla 42enne scomparsa da maggio, che gli inquirenti credono uccisa dal, Igor Sollai, in carcere da giorni con l’accusa diaggravato e occultamento di cadavere. Dopodiché gli inquirenti metteranno sotto torchio il camionista 43enne: il nuovo interrogatorio è previsto per il 18 luglio.