Eleonora Giorgi chi è l’atleta alle Olimpiadi di Parigi 2024

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una forza d’animo, un talento e un nome che hanno fatto la storia:è una delle nostre atletedidel, dove torna dopo essere diventata mamma, e con la benedizione di un nome che ha avuto grande fortuna sebbene in un altro ambito. E sì, perché la sua omonimia non è casuale. Il suo papà ha voluto chiamarla così per onorare la bellezza e la bravura della stella di Sapore di mare. Sapete davvero tutto su di lei? Conosciamola meglio. La carriera agli esordi, nata e cresciuta nella suggestiva terra briantea di Cabiate, deve il suo nome alla passione del padre per la celebre attrice omonima. Classe 1989, fin da giovane, ha mostrato un talento naturale per l’atletica, competendo inizialmente con l’Atletica Mariano Comense e successivamente con l’Atletica Lecco-Colombo Costruzioni.