Daniele Paudice e Gaia Gigli passo importante dopo UeD? Manca solo l’anello

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 12 luglio 2024)sono attualmente in vacanza a Santorini. Approfittando di un momento di relax sulla spiaggia, i due hanno deciso di rispondere ad un po’ di domande dei loro fan, che hanno avuto mood di conoscerli e affezionarsi a loro durante la loro esperienza a Uomini e Donne. Nel farlo, i protagonisti hanno fatto delle confessioni alquanto importanti sul loro futuro. GrandeperUomini e Donne? La storia d’amore trasta procedendo davvero a gonfie vele. I due protagonisti sono molto complici e in sintonia, sta di fatto che si stanno rilassando e divertendo nel corso della loro vacanza in Grecia. Ad ogni modo, laha aperto una box di domande su Instagram in cui ha soddisfatto le curiosità dei suoi fan.