Coldplay stasera la prima data allo Stadio Olimpico di Roma ecco la scaletta

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 12 luglio 2024) I, la band inglese capitanata da Chris Martin, è arrivata aper riempire locon le note del loro inconfondibile pop durante quattro date, 12, 13, 15 e 16 luglio. Un appuntamento che i fan hanno atteso con trepidazione e che, infatti, hanno mandato sold out già da un anno a questa parte. Ma cosa rende icosì speciali per il pubblico? A distinguerli dagli altri gruppi è soprattutto l’impegno con cui hanno costruito i loro spettacoli live. Le performance portate negli stadi sono sempre state perticolarmente scenografiche, come dimostrano le tappe di Milano e Napoli del loro Music of the Spheres World Tour del 2023. Oggi, dunque, spetta aaccoglierle, pregustando già una novità All’interno del programma, infatti, iinseriranno il loro ultimo singolo, Feelslikeimfallinginlove, tratto dal dall’album Moon Music, il decimo della loro carriera, che uscirà il 4 ottobre.