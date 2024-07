Cabal convince l’Inter | due motivi per l’acquisto dal Verona – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Juanè il nuovo nome che gira nelle ultime ore per sostituire Tajon Buchanan.è convinta dall’operazione principalmente per duecome spiega Sport Mediaset. LISTA – Juanè l’esterno delcheora ha inserito nella lista dei possibili sostituti di Tajon Buchanan. La situazione del giocatore canadese obbliga Piero Ausilio e la dirigenza a trovare un altro giocatore in vista della prossima stagione. L’ex Club Bruges ha subito una frattura della tibia e non tornerà a pieno regime prima del 2025. Per tale motivo ora ci si sta muovendo per risolvere questo problema e arrivare al ritiro di Appiano Gentile con la maggior parte delle pedine a disposizione.-Inter, iper il sì!NTE –è attratta daprincipalmente per due, che portano il giocatore a sorpassare nelle ideali gerarchie sia Mario Hermoso che Ricardo Rodriguez.