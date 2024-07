Ballando con le Stelle 2024 Milly Carlucci ruba un concorrente a Canale 5 | ecco chi è e dove l’abbiamo già visto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 12 luglio 2024)con letornerà presto sul piccolo schermo:hato un5, ma di chi stiamo parlando? A quanto pare, Alfonso Signorini esi sono contesi un personaggio da inserire nel cast delle loro trasmissioni: ci riferiamo a Furkan Palali di Terra Amara. L’attore sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello, ma stando alle ultime indiscrezioni sarà invece nello studio dicon le. La notizia è stata data in anteprima da Davide Maggio tramite il suo portale.cosa scrive il giornalista: “DavideMaggio.it è in grado di ampliare la lista di concorrenti della prossima edizione dicon leanticipando un nuovo nome. In pista scenderà Furkan Palali, meglio conosciuto come Fikret di Terra Amara”.