AEW | Leggero miglioramento per gli ascolti di Dynamite ma si resta sotto i 700 mila

(Di venerdì 12 luglio 2024) I dati di ascolto dei tv show AEW sono sempre oggetto di discussione. L’episodio di questa settimana si svolto in Canada con molta carne al fuoco. In particolare le finali, maschili e femminili dell’Owen Hart Tournament e poi il violento turn di Mariah May ai danni della AEW Women’s Champion Toni Storm. Ecco i dati relativi aglitv.Secondo quanto evidenziato da PW Torch, l’episodio didel 10 luglio ha totalizzato una media di 691spettatori, con un rating di 0.23 nella fascia demografica 18-49 anni. Siamo di fronte ad unrispetto ai dati della precedente puntata, che fece registrare 688spettatori. Per il momento siancorala soglia dei 700