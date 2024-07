Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi | Villani M5S | Dopo 20 anni di promesse diventa operativo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024), coordinatirce M5S in provincia di: “Solo grazie al Governo Conte e alla firma del decreto interministeriale tutto questo è stato possibile” Ieri è andato in funzione l’di. Sul tema è intervenuta la coordinatrice M5S per la Provincia diVirginia. Lo ha fatto attraverso una comunicazione giunta l’undici luglio in redazione. “Oggi è un giorno storico per la Campania. Finalmente, possiamo annunciare che grazie anche al lavoro del Movimento 5 Stelle, questa infrastruttura strategica è pienamente operativa. Questo traguardo, che oggi tutti rivendicano, in realtà è il risultato di un lavoro incessante e determinato portato avanti da noi del Movimento 5 Stelle”.