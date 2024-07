Addio Osimhen spunta la cifra per la cessione | numeri molto inferiori alla clausola

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il futuro diè in bilico. Il Napoli ha fissato il prezzo per lae per il definitivo. C’è grande curiosità in questi giorni per vederlo in quel di Dimaro, ma Victorpotrebbe lasciare Napolipresto. Il giocatore non è nei piani della società, lo ha fatto intuire anche Conte nella conferenza stampa di presentazione e il Napoli attende offerte per il centravanti.è stato il capocannoniere nell’anno dello scudetto, ha avuto un ruolo chiave e nei tre anni passati a Napoli ha mostrato a tutti il suo talento. Lo scorso Dicembre ha firmato un nuovo mega contratto da 10 milioni annui con unarescissoria da 130 milioni di euro: in molti fin dall’inizio avevano sottolineato che questo accordo servisse per vendere meglio il calciatore, ma al momento sembra quasi un clamoroso ‘autogol’.