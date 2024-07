Un’estate di sangue Reportage tedesco sui luoghi delle stragi Parlano i sopravvissuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Fivizzano e i suoi tragici avvenimenti della Seconda guerra mondiale sono finiti, con un’intera pagina, sul più grande giornale, la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Un lungo articolo, o meglio un lungo, scritto dalla collega e corrispondente dall’Italia Karen Kruger dal titolo ’Ogni giorno un’aggressione dei tedeschi’. Insieme alla Kruger, il fotografo e filmakerLuigi Toscano, di origini italiane, che ha fotografato in tutto il mondo i volti di oltre 500 persone sopravvissute ai campi di sterminio e ai massacri dei nazifascisti. Volti le cui immagini ingrandite hanno costituito il materiale fondamentale per mostre pubbliche negli Usa e in molti Paesi d’Europa e prossimamente in Australia. Attualmente sono in mostra, per la prima volta in Italia, a Civitella Val di Chiana (Arezzo).