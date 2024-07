Strade sicure Corsi speciali ai giovanissimi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nei giorni ssi sono conclusi idi Polizia Stradale tenuti dagli Agenti di Polizia Locale di Nerviano e Pogliano. Ihanno coinvolto le scuole dell’infanzia di Nerviano, Garbatola, Sant’Ilario e Via dei Boschi, e a Pogliano la scuola dell’infanzia Padre Bernasconi e il centro estivo presso l’oratorio San Luigi. Complessivamente, ihanno coinvolto 223 bambini per un totale di 34 ore, interamente finanziate dalla Regione Lombardia nell’ambito di un progetto. Le agenti Raffaella Moggia e Alessia Meruzzi hanno svolto sia lezioni teoriche in aula che attività pratiche su strada. Durante le lezioni teoriche sono stati illustrati i concetti di strada, circolazione stradale inzza, segnaletica stradale verticale e orizzontale, luminosa e degli agenti del traffico.