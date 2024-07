L' abito è ancora di moda nel 2024?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Devo acquistare une non sono abituato. Mi trovo in piedi davanti a tre specchi, ognuno alto circa due metri e mezzo, disposti a forma concava. Sono, quindi, di fronte a tre repliche del mio corpo rigido e apprensivo allo stesso tempo. Un uomo che indossa un bell'gessato grigio pizzica e aggiusta il completo navy a due pezzi che sto indossando. Man mano che procede, chiama i nomi delle varie misure - punto a punto, incrocio della schiena, mezza vita, forchetta, rialzo - e ognuna di esse è seguita da un numero che viene registrato su una cartellina dalla sua assistente. Non conosco il significato di questi nomi e dei numeri, ma mi rassicurano, come sanno fare le previsioni del tempo con gli insonni e i mattinieri. Mi piacciono i vestiti.