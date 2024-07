La Ripartenza liberi di pensare sbarca a Bari con Nicola Porro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024)la settima edizione dell'evento ideato da«Ladi» che si svolgerà venerdì 12 e sabato 13 luglio, al Teatro Petruzzelli di. «La» ideato da, direttore e fondatore del sito.it.è nata durante il lockdown per affrontare i temi dell'economia, della cultura e della politica, coinvolgendo grandi players italiani. Focus di questa edizione l'importanza del Made in Italy. In particolare, venerdì 12 luglio, alle ore 18.30, si terrà «Schermaglie in punto di poesia (per non dir della musica)», il duetto tra la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi e Pietrangelo Buttafuoco, neo presidente della Biennale di Venezia. Subito dopo la giornalista e conduttrice televisiva Giorgia Rossi terrà una lecture sul ruolo delle donne nella cultura e nel giornalismo italiano dal titolo «Quote Rossi».