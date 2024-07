In trasferta per truffare gli anziani Il 18enne ammesso ai servizi sociali L’anno prossimo andrà a scuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Provare a lasciarsi alle spalle un inizio che poteva essere la sua fine. Lui, un ragazzo di 18 anni, studente delle scuole superiori, era arrivato da Napoli a Reggio in treno: unache aveva fatto per mettere a segno raggiri ai danni degli. Era stato arrestato dagli agenti della questura che erano riusciti a sventare la truffa ai danni di un’anziana di 82 anni, in via Adua. Durante l’udienza di convalida, il giovane, che aveva alcuni procedimenti penali in corso, aveva riferito di essere pilotato da altri soggetti che gli avevano promesso un compenso del 15% e in più un regalo se avesse portato a termine l’azione. E di aver accettato l’incarico perché doveva pagare un debito di 500 euro. Per il giovane, assistito dall’avvocato Andrea Cilento, il giudice Francesca Piergallini ha dato l’ok per la messa alla prova della durata di sei mesi a Napoli e gli ha revocato le misure cautelari degli obblighi di dimora e di firma.