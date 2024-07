Immobile saluta la Lazio | pronto il trasferimento al Besiktas

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 – Lae ilhanno raggiunto un accordo definitivo per ildi Ciroin Turchia. Il club di Istanbul ha già preparato un contratto biennale da sottoporre all’attaccante italiano, che prevede uno stipendio nettamente più alto rispetto ai 4,5 milioni di euro che percepiva alla. Il centravanti e capitano biancoceleste è dunque atteso in Turchia. Nel frattempo, la squadra del neo-allenatore Marco Baroni è partita per il consueto ritiro ad Auronzo, senza lo stesso. Un segnale che vale più di mille parole. I numeri Nel corso della sua carriera tra le fila laziali,ha realizzato 201 e servendo 49 assist, siglando 250 reti in totale. Dal 2012/13, il suo contributo in termini di gol e assist è stato almeno 50 reti superiore a qualsiasi altro giocatore del campionato italiano (il secondo più produttivo è Domenico Berardi con 200 gol/assist).