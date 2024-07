Il primo passo verso il giusto processo è legge Ora arriva il bello | stop a correnti e separazione delle carriere

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 11 luglio 2024) È giunto ieri, con il voto alla Camera, il sì definitivo alla riforma della Giustizia voluta dal ministro Carlo Nordio,per la realizzazione di un modello dipenale liberale che dia piena attuazione alcostituzionalmente sancito, ma troppo a lungo rimasto lettera morta. Con il provvedimento licenziato ieri, è abrogato il reato di abuso d’ufficio, fattispecie dalla formulazione tanto fumosa e indeterminata da essere divenuta, negli anni, uno strumento attracui la magistratura, spesso con sospetto tempismo, ha interferito con la politica, ostacolando l’attività degli amministratori pubblici. Non è un caso che a favore dell’abrogazione dell’art. 323 del codice penale, voluta dal Guardasigilli, si sia espressa anche l’Anci, rilevando come nel 93 per cento dei casi i sindaci indagati non vengano nemmeno rinviati a giudizio, mentre il 99 per cento dei primi cittadini tratti avenga prosciolto.