Guidetti quarta Olimpiade | Per l’oro sarà lotta dura

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lacon quattro nazionali diverse, il sogno di una prima medaglia che è ancora lì, bene presente nella mente e nei programmi. Giovanni, tecnico che col Vakifbank in Turchia ha vinto tutto a livello di club, esordiva ai Giochi a Sydney 2000, nello staff dell’Italia di Frigoni che si fermò ai gironi. "Io però ero un bambino a Disneyland" il suo commento sull’avventura australiana prima di tuffarsi in quella francese con la sua Serbia, che martedì ha sconfitto l’Italia a Firenze in un’amichevole terminata 3-2. E gli altri Giochi? "Con l’Olanda a Rio 2016 abbiamo fatto un percorso straordinario, fermandoci solo a un passo dal podio. Ho vissuto invece un grande rammarico a Tokyo, dove con la Turchia abbiamo fatto un girone straordinario seguito da una ‘malefica’ sconfitta ai quarti di finale contro la Corea del Sud.