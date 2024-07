Euro 2024 incidenti prima di Olanda-Inghilterra | 26 arrestati e 5 feriti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sono 26 le persone arrestate per gli scontri tra tifosi dell’e dell’della semifinale didisputata ieri sera a Dortmund, in Germania, e vinta in rimonta dalla nazionale dei Tre Leoni per 2-1. Lo ha reso noto la polizia locale, senza specificare quanti fossero inglesi o olandesi e aggiungendo che le indagini sono ancora in corso. Un totale di cinque persone sono rimaste ferite lievemente negli scontridel match, quando un piccolo gruppo di tifosi olandesi ha iniziato a lanciare sedie fuori da un bar mentre un altro gruppo di tifosi si è rifugiato all’interno. Nonostante gli, la polizia di Dortmund ha dichiarato di essere “ampiamente soddisfatta di una fase pre-partita in gran parte pacifica“, soprattutto considerando il numero di persone che sono arrivate in città per assistere alla partita.