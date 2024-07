EUR S p A | Enrico Gasbarra confermato Presidente Claudio Carserà nuovo Amministratore Delegato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’Assemblea degli Azionisti di EUR S.p.A. si è riunita oggi a Roma per il rinnovo delle cariche sociali, confermandocomedel Consiglio di Amministrazione e nominandocome. L’assemblea, composta da rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che detiene il 90% della società, e di Roma Capitale, con il 10%, ha deciso di riconfermare Francesco Vaccaro come consigliere e di introdurre due nuovi membri nel Consiglio di Amministrazione: Daniela Ballico e Manuela Rongioletti. Inoltre, Pasquale Michele Arcangelo Bellomo è statodel Collegio Sindacale, con Angela Florio e Carlo Ravazzin come sindaci effettivi. IlConsiglio di Amministrazione rimarrà in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.