Conte a Notizie com | Follia chiedere abolizione dell’abuso di ufficio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il presidente del Movimento 65 Stelle si scaglia contro l’approvazione dell’ultimo ddl promosso da Norbio cheneva l’dell’abuso d’ufficio Nella giornata di ieri con 199 sì, 102 no e nessun astenuto, il Ddl Nordio è stato approvato in via definitiva dalla Camera, dando così il via libera all’dell’abuso di ufficio e alla stretta al traffico di influenze L’abuso d’ufficio è un reato previsto dall’articolo 323 del Codice Penale in Italia. Si configura quando dei pubblici ufficiali durante lo svolgimento dei propri compiti quando abusano del loro potere per ottenere un vantaggio personale, ad esempio di tipo economico, o per danneggiare ingiustamente un’altra persona, violando specifiche regole di condotta. Il leader dei M5S contrario –