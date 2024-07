Concordato preventivo si parla di flat tax incrementale sull’aumento di reddito | come funziona

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 11 luglio 2024) La commissione Finanze del Senato ha dato il via libera ai correttivi sulla delega fiscale, con particolare attenzione alle semplificazioni degli adempimenti tributari e l’adempimento collaborativo. Tra le principali novità emerge l’introduzione dellatax, un regime opzionale che promette diversi cambiamenti per i contribuenti. Si tratta dellatax sulaggiuntivocon l’Agenzia delle Entrate, con un sistema di tassazione sostitutiva graduata in base al punteggio delle pagelle fiscali. Le condizioni del provvedimento Tre sono le condizioni chiave stabilite per il nuovo provvedimento. In primo luogo, l’introduzione dellataxè prevista per coloro che aderiscono albiennale