Comparto Trieste Si parte con il cantiere

(Di giovedì 11 luglio 2024) Recupero del, consegnati dal Comune i lavori che termineranno nel 2026. Approvato il progetto esecutivo, si può partire con il. L’immobile (4 piani) misura 4.200 metri quadrati e 18mila metri cubi, all’interno è presente una corte di circa 250 metri quadrati. Una struttura, palazzo Sforza, è tutelata per la sua natura storica, culturale e documentale e l’obiettivo è apportare un miglioramento sismico, ottenere un più alto efficientamento energetico, adattare gli spazi alle norme di sicurezza, di prevenzione incendi e al superamento delle barriere architettoniche. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 8 milioni e 979.143 euro finanziati per 5 milioni mediante fondi Pnrr, per 500mila euro con risorse dell’ente mediante un mutuo e per 3 milioni 479.