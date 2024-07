Clooney e King uniti | Biden deve lasciare la corsa presidenziale E Obama non si oppone

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 11 luglio 2024) In una svolta inaspettata nel panorama politico americano, l’attore di Hollywood e noto sostenitore democratico Georgeha pubblicamente chiesto al presidente Joedi ritirarsi dallaper la rielezione alla Casa Bianca. Questa richiesta è stata espressa in un editoriale pubblicato mercoledì sul prestigioso New York Times, scatenando un acceso dibattito all'interno del partito democratico e tra i sostenitori del presidente.Secondo quanto riportato da fonti informate a Politico, l'ex presidente Barackera a conoscenza dell'imminente appello di. L'attore ha infatti telefonato aper avvertirlo della sua intenzione di esprimere pubblicamente tale richiesta. Nonostante la delicatezza della situazione,non si è opposto alla decisione di