Cinquecento assunzioni nella vigilanza privata | le selezioni

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 – Il settore dellacontinua a espandersi. Questo ramo della sicurezza in Italia conta attualmente 1.501 imprese, per un totale di 104 mila occupati, di cui 447 sono censite dal Ministero dell’Interno e contano su un fatturato complessivo stimato intorno ai 3,6 miliardi di euro. Tra queste, le piccole imprese, che possono contare tra i 10 e i 49 dipendenti, rappresentano il 42,8% delle imprese totali censite dal Ministero, anche se la ripartizione del fatturato è quasi interamente dominato dalle medie e grandi imprese, che insieme producono oltre il 93% del volume di affari totale. In questo contesto, si inserisce la ricerca da parte dell'Istituto diCoopservice (Gruppo Coopservice) di 500 addetti nel mondo della sicurezza e(guardie armate, addetti ausiliari alla sicurezza, installatori e tecnici manutentori) da assumere nei prossimi sei mesi.