Cinghiali a Rifredi | proseguono gli avvistamenti a Firenze

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Ancorain pieno centro abitato a. Qualche giorno fa un grosso ungulato fu immortalato nella zona del Poggetto, stavolta un intera famiglia (con tanto di cuccioli) è stata avvistata in zona Santo Stefano in Pane, nel quartiere di. Istavano passeggiando nel Terzolle, probabilmente alla ricerca di un po’ di refrigerio. L’area è quella di viale Morgagni, quindi piuttosto lontani da boschi e campagna. Ormaidi questo genere non sono più una novità: gli ungulati sono stati segnalati spesso in varie zone della città, a volte con un filo di preoccupazione. Gli esperti assicurano che inon sono solitamente aggressivi nei confronti delle persone, ma trattandosi di animali selvatici conviene sempre fare attenzione ed evitare di avvicinarli.