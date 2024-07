Chiara Ferragni l’hotel che la ospita travolto dalle critiche | lo staff blocca i commenti Ecco cosa è accaduto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non sembra terminare la parabola discendente del 2024 di. Dopo il ben noto Pandoro Gate, l’influencer e imprenditrice continua a essere al centro delle polemiche sul web. A tenere banco, questa volta, è l’addio al nubilato a cui la 37enne ha partecipato in un lussuoso hotel con sede a Palma di Maiorca. Durante i festeggiamenti,pubblica alcune storie Instagram in partnership con la struttura alberghiera (con tanto di hashtag). Il Cap Vermell Grand Hotel ha ripostato quanto pubblicato dalla loro celebre ospite. Ma il risultato non è stato buono come speravano: centinaia e centinaia dinegativi,e insulti. Un movimento di tale portata che ha costretto lodelre tutti ial post in questione.