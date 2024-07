Chi l’ha visto? il saluto di Federica Sciarelli preoccupa i fan Ma alla fine arriva la rassicurazione | Ci rivediamo a settembre

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dubbi, sospetti, ermi su un possibile addio di, conduttrice di Chi, giungono al capolinea. In un nuovo post su Facebook della pagina del celebre programma Rai è stata pubblicata una foto dicon scritto: «Dimenticavo ci!». E ancora: «Gli appelli di “Chi?” continuano sul sito e i canali social. La redazione è sempre operativa». A suonare come campanello d’rme nelle scorse ore era stato ildiin vista dell’estate: «Vi ringrazio per averci seguito in questa stagione. Di stagioni ce ne saranno ancora tante altre per CHI, arrivederci a tutti». I fan inrme Immediato il tam tam su X (ex Twitter). «Sibillina.non fare scherzi», aveva avvertito qualcuno.