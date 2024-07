Bianca Balti lo show con look Swarovski

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 11 luglio 2024) Per inaugurare Masters of Light: From Vienna to Milan,non ha rinunciato alle star più radiose come, Blanco e Gwyneth Paltrow.sa sempre come abbagliare le sue star, ma talvolta l’allievo supera il maestro e non stupisce che siano anche le celebrità presenti in quel di Milano ad aver rubato tutta la luce., ad esempio, è soltanto una delle numerose ospiti glam che hanno partecipato all’inaugurazione del capitolo milanese di Masters of Light, una mostra itinerante inaugurata dae che, dopo la tappa a Shangai, ha scelto di approdare proprio a Milano.. Crediti: Instagram – VelvetGossipTra le sale maestose di Palazzo Citterio, la mostra raccoglie i preziosi del brand di alta gioielleria che negli anni ha continuato ad ampliare sempre più il suo fattore luxury.