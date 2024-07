Arresto Festa il sindaco Nargi | Io estranea ai fatti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAd oltre 24 ore dal nuovo terremoto giudiziario che si è abbattuto sul Comune di Avellino e ha portato all’bis per Gianluca, arriva il commento del neo primo cittadino, Laurache in un primo momento aveva preferito non commentare le nuove vicende (LEGGI QUI). Ecco la nota stampa a firma deldi Avellino, Laura: “Prima di tutto, a beneficio di una corretta informazione, mi preme sottolineare la mia totale estraneità aicontestati nell’ultimo e più recente filone di inchiesta condotto dalla Procura di Avellino. Vicende – continua il– di cui apprendo dalla stampa ed in relazione alle quali non può non valere il sacrosanto principio costituzionale per il quale si è colpevoli soltanto dopo sentenza passata in giudicato.